Gli incendi visti dallo Stretto di Messina | Sicilia e Calabria in fiamme

AGI/Vista - "La situazione che si sta vivendo in queste ore in Sicilia, e in particolar modo a Palermo, è un monito drammatico che non possiamo ignorare:che stanno devastando l'isola non sono eventi isolati, ma sono strettamente legati alla crisi climatica, con una combinazione di alte temperature, siccità e venti forti che crea le ...proseguono per l'ottavo giorno consecutivo, motivo per cui nel suo accorato messaggio di ieri in Parlamento, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che 'siamo in guerra' con ...interessano ampie zone del territorio : Capo Gallo, Mondello, Sferracavallo, Monreale, Barcarello, Boccadifalco, Baida, Poggio Ridente, Villagrazia, Bellolampo, Zen. Al lavoro vigili del ...

Il ministro Musumeci: "Le Regoni faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al governo ...Stretto di Messina, 25 lug. (askanews) - Gli incendi che hanno colpito la Sicilia visti dal mare, dallo Stretto di Messina. Sulla costa messinese, all'altezza di Cariddi, si vedono innumerevoli roghi ...