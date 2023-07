Gli errori più comuni commessi dai proprietari di cani e i consigli per rimediare

Leggi su dilei

(Di martedì 25 luglio 2023) Prendersi cura del proprio cane non è sempre semplice e può capitare di commetterein buona fede, creando abitudini scorrette e routine non salutari per il proprio amico a quattro zampe. Proprio per questo Edgard & Cooper ha deciso di condividere un decalogo con i 6piùdai pet parent italiani e iper, supportando al meglio il benessere di fido. Dare al cane gli avanzi dei pasti Il 35% dei pet parent italiani dà gli avanzi dei propri pasti agli amici a quattro zampe. Si tratta però di un’abitudine scorretta, soprattutto se fatta con costanza, perché incoraggia comportamenti sbagliati e può portare sovrappeso e carenze nutrizionali. A volte infatti il cibo messo in tavola contiene ingredienti pericolosi per gli animali come aglio, ...