Giugliano | Asse Mediano strada killer | troppi morti e nessuno muove un dito

(Di martedì 25 luglio 2023) Ieri l’ennesimo funerale di una vittima di incidente lungo l’ex SS 162 NC, semplicemente noto come. Andrea D’Alterio, il 20enne che ha perso la vita sabato, è però solo l’ultimo giovane stroncato da un incidente su quel tratto dell’viario che corre per un po’ in parallelo con la circumvallazione esterna.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...incidente stradale sull'mediano. Il tratto interessato era quello tra le uscite di S. Antimo e Aversa - Melito. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la Fiat 600 di un 19enne di...Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa sull'mediano , e precisamente nel tratto compreso tra le uscite di S. Antimo e Aversa - Melito . Da ...di...... lungo l'Mediano, all'altezza delle uscite di Sant'Antimo e Aversa - Melito. - continua sotto - Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 600, condotta da un 19enne diin Campania, ...

Incidente a Giugliano, Andrea D'Alterio morto a 20 anni: era una talento della musica ilmattino.it

Dopo sei giorni in sala di rianimazione Andrea D'Alterio non ce l'ha fatta. Il giovane di Giugliano, di appena 20 anni, è morto sabato nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove ...Dopo la condanna in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord a 3 anni di reclusione, l’Ufficiale dell’aeronautica che il 26 maggio 2017 verso le 5 del mattino era accusato di omicidio stradale per ...