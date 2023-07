Giubileo | la stazione di Roma Aurelia al centro dei progetti | come diventerà

(Di martedì 25 luglio 2023)– Il Faro online, quotidiniamente, mette al servizio dei suoi lettori tutte le grandi novità che interesseranno, oltre che le altre zone interessate. Durante la settimana appena trascorsa ci siamo “immersi” nell’approfondire gli interventi previsti per le metropolitane. Ora invece,i più attenti, stiamo concentrando la nostra attenzione verso un altro tema di primaria importanza, ovvero iprevisti per le stazioni ferroviarie. Ed abbiamo cominciato il focus,normale che sia, dagli interventi previsti per la“Fiumicino Aeroporto” (leggi qui). E d’altronde non potrebbe essere altrimenti: le ferrovie rappresentano il cuore pulsante della Capitale e dei suoi dintorni. E saranno ancora più importanti nel corso dell‘Anno Santo a causa dei milioni di ...

Roma si prepara al2025. Partiranno lunedì 24 luglio i lavori per le prime due grandi opere previste per l'... nel quadrante sud di Roma e Piazza della Repubblica, nell'area della...... al sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e al sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco. Morindo ... Trasformare la nostraferroviaria in un luogo vivo ricco di servizi e funzioni, rappresenta ...... nel quadrante sud di Roma e Piazza della Repubblica , nell'area dellaTermini, parte il ...complessiva di Piazza della Repubblica è finanziata con 12 milioni di fondi dele terminerà ...

Giubileo, 4 milioni di euro per la stazione "Fiumicino Aeroporto ... Il Faro online

Il ponte verrà chiuso al traffico a partire da domenica 23 luglio alle ore 22, per riaprire definitivamente a settembre 2024 (13 mesi). I lavori per riqualificare e pedonalizzare la piazza terminerann ...Venti venditori mettono a rischio il cantiere per il restyling attorno alla stazione. Sotto accusa le delocalizzazioni fatte dal Municipio e dal Campidoglio ...