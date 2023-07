Gisele Bündchen «non è affatto contenta» della storia di Tom Brady con Irina Shayk

Secondo ,Bundchen non ha preso bene la notizia. 'Non è per niente felice', scrive il sito. Che, però, aggiunge che una fonte vicina all'ex angelo di Victoria's Secret fa notare che questo la ...Lui l'anno scorso si è separato daBundchen, top model con la quale è convolato a nozze nel 2009 e dalla quale ha avuto due figli, Benjamin e Vivian. Ha anche un altro figlio, John, nato dalla ...Infatti, il campione di football ha sì voltato pagina, dopo la fine della sua relazione con, ma non con la regina dei reality, ma con la top model Irina Shayk . I due sono stati ...

Met Gala 2023, i segreti della pelle da red carpet delle star Vanity Fair Italia