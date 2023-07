Giroud lancia la sfida all’Inter | «Obiettivo vincere la seconda stella!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023) Parte già a luglio il Derby per lo Scudetto tra Inter e Milan. Entrambe le squadre non si nascondono, l’ultimoche hato laai cugini? Olivier, in un’intervista a Dazn, non si è nascosto sui prossimi obiettivi del Milan. Parte laper lo Scudetto dellastella: «In carriera tu hai bisogno di avere degli obiettivi, il nostro è quello di fare la miglior stagione in campionato e in Champions League. Sarebbe eccezionalelastella. Si è undella squadra e del club». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...