Giovanni Block in concerto nel Castello di Mercogliano a Casamarciano

(Di martedì 25 luglio 2023) 3/08 – Cusano Mutri Domani inizierà il suo tour estivo.Block porterà sul palco l’album fresco d’uscita “Retrò” in full band. Domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 21.00,izierà il suo tour estivodi, splendido sito della Fondazione Raffaele, nell’ambito della I edizione del Premio Gibaldone. Il cantautore porterà sul palco

Nel tie break, Italia con il consueto 6+1campo. Primi scambi ... Il pallonetto del Giappone vale il +3, 7 - 4, ilout porta ... Roberto Russo,Sanguinetti, 30. Leandro Mosca. Liberi: 7.... Via Angelo Gianelli sino a viaFlecchia Nella zona ... fino al 30 settembre, è vietato stazionare,area pubblica e/o ... via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede- 507...Faire " ha spiegato il presidente del Premio Paganini...speciale ringraziamento al team management del Premio Paganini e... - - >- 507