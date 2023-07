Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin a San Siro Foto

(Di martedì 25 luglio 2023) La storia d’amore trae Damiano David sembrava essersi conclusa nel peggiore dei modi. Non troppo tempo fa infatti l’ormai ex coppia si è trovata al centro dell’attenzione mediatica per via della fine della loro relazione durata ben 7 anni. A darne l’annuncio in primis era stato il frontman del gruppo rock iin seguito ad un video che circolava sul web che lo mostrava intendo a baciarsi appassionatamente con una donna che non era la sua. Proprio quest’ultima, in un primissimo momento aveva preferito rimanere in silenzio, salvo poi tornare sull’argomento spiegando che i due avevano già deciso di comune accordo di separarsi. Successivamente, aveva anche spiegato che la relazione tra lei e Damiano era sempre stata una relazione aperta anche se avevano preferito ...

Sarà merito della fine della storia d'amore del frontman conche, secondo i rumors, non aveva un buon rapporto con la De Angelis Così come non parliamo di numeri, qui non parleremo ...Stessa sorte per, la ex (oppure no) di Damiano dei Måneskin , che si è presentata alla prima del film con abito rosa bordato di piumaggi e ha scatenato le ire funeste di chi l'...sommersa di critiche alla première di "Barbie" "Davvero bizzarro cercare di incarnare la "donna di plastica" modello di perfezione assoluta. Sei sicura di essere una vera femminista" ...

Giorgia Soleri sommersa di critiche alla première di “Barbie” Io Donna

Giorgia Soleri, in questo ultimo periodo, è spesso stata al centro dell'attenzione e del gossip, prima, per la fine della sua storia con Damiano David, frontman dei Maneskin, poi, per ...Attenta a certe tematiche, Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan come a quella sull'aumento del peso causa farmaci.