Giorgetti “Fare debito solo su investimenti per crescita del Paese”

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sulpubblico “credo che serva responsabilità, decidendo diper quegliche realmente facciano crescere il. Non è giusto, come accaduto in passato, che gli italiani di oggi lascino a chi verrà l’onere della restituzione. Bisognacose giuste, senza sprechi, conche creino condizioni di vita migliori e rendano ilpiù attrattivo. Ci orienteremo in questo senso per il prossimo bilancio la cui sessione inizia a settembre”. Così Giancarlo, ministro dell’Economia e delle Finanze, in videcollegamento questa mattina al Giffoni Film Festival. “Pagare le tasse è un dovere – ha spiegato – Avere tasse eque è un fatto di giustizia. Il ...