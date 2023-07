Giffoni Film Festival | una salernitana di origini cubane vince WINCIBUM

Leggi su zon

(Di martedì 25 luglio 2023) È Alexandra Saggese (20 anni, di Tortona) la vincitrice di #, la prima challenge per aspiranti pasticcieri lanciata da In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica e. La sfida si è tenuta sabato (22 luglio 2023), negli spazi della cittadella del cinema e ha visto contendersi lo scettro di migliore pasticciere otto partecipanti provenienti da Campania, Puglia, Piemonte e Lombardia. A valutare i lavori eseguiti durante la finalissima è stata la commissione presieduta da Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia e Cake Star, e composta da Marco Cefalo chef resident di In Cibum, e Carmen Vecchione coordinatrice didattica del corso di In Pasticceria. Il vincitore di diritto accederà alla prossima edizione del corso, proiettandosi in una preziosa opportunità formativa e lavorativa. Al ...