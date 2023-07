Giffoni film festival | Giorgetti | “Ragazzi partecipate alla vita politica | il futuro è vostro”

(Di martedì 25 luglio 2023) “Non ci sono fisicamente, ma ci sono comunque”, esordisce così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo, in collegamento questa mattina con idella Impact! nell’ambito di #53,. Durante l’incontro il Ministro fa un appello ai giovani talenti, inndoli a parteciparepubblica: “Siate sempre protagonisti, e non semplici L'articolo proviene da Il Difforme.

Stile casual e informale per gli ospiti della cinquantatreesima edizione della kermesse dedicata ai bambini e ai ragazzi appassionati di cinema, tv e musica. Ecco cosa hanno indossato i protagonisti ...Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, in videcollegamento questa mattina alFestival. "Pagare le tasse è un dovere - ha spiegato - Avere tasse eque è un fatto ...Questo mi ha permesso di fare un lavoro piacevole", ha detto Francesco Arca ai giurati delFestival . L'attore si è raccontato ai giovani protagonisti della rassegna per ragazzi parlando ...

Giffoni Film Festival 53, Francesco Pannofino: "Onorato di far conoscere l'eroe Dalla Chiesa" TGCOM

L'attore di 'Allacciate le cinture' e della fiction di successo 'Resta con me' ha incontrato i giovani giurati del Giffoni Film Festival e parlato dei suoi progetti passati, presenti e futuri.TORINO (ITALPRESS) - Stellantis per il secondo anno consecutivo partecipa al Giffoni Film Festival di Valle Piana, in provincia di Salerno, ...