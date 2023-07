Giffoni e Federico II insieme per un corto sugli 800 anni dell’Ateneo

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Questoè un omaggio a una storia straordinaria, che ha intrecciato quella dell’Italia, e l’ha contraddistinta prima ancora che l’Italia diventasse tale. Quando è iniziata la storia dellaII, 800fa, l’epoca dell’Italia unita era ancora lontana. Noi abbiamo bisogno di raccontarla questa storia, in ogni modo possibile, anche attraverso questoche, con intelligenza e ironia, ci aiuterà a mostrare al mondo quanto è bella la storia dell’università italiana e dell’università napoletana“. A dirlo, ospite della 53esima edizione delFilm Festival, è stato il rettore dell’università di NapoliII Matteo Lorito che ha oggi annunciato un nuovo progetto per i festeggiamenti, in programma nel 2024, degli 800...

VIDEO | Giffoni e Federico II insieme per un corto su 800 anni Ateneo Dire

Pannofino al Giffoni Film Festival: "Marco Mengoni mi ha invitato a Ronciglione per sfatare una profezia di 'Boris'" ...Per gli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli, che cadono nel 2024, verrà realizzato anche un corto con la regia di Ettore De Lorenzo che racconterà la storia dell'ateneo ...