Gianluigi Ventre è campione di trading | ecco come può cambiare la vita di un ragazzo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 luglio 2023), avellinese d’origine, è stato premiatouno dei migliori(un settore che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni). Da alcuni anni ha lasciato l’Italia andando a vivere alle Canarie, da lì ci risponde al telefono e riavvolge il nastro per raccontare la sua storia. “Sono un trader professionista nel settore finanziario. Utilizzo i miei ingenti capitali per generare entrate consistenti”, racconta. “Inoltre, voglio condividere le mie conoscenze attraverso corsi che offro a ragazzi che desiderano migliorare le proprie abilità nele raggiungere risultati simili ai miei”., infatti, gestisce una software house specializzata nel campo delper sviluppare software e strumenti per automatizzare ...