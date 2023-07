Gf Vip | Elenoire Casalegno sbotta contro gli “scrocconi” al ristorante | “Mangiano nel piatto di tutti e poi pagano la loro insalatina”

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 luglio 2023)ha recentemente pubblicato sui social un video in cui si lamenta dei cd. ‘’ al. La conduttrice radiofonica, seduta sul divano di casa, ha detto la sua sulle persone che ordinano un’insalata per poi assaggiare i piatti degli altri commensali. “Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo…“, ha scritto nella didascalia la speaker radiofonica. Nel filmato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tuonato: Dedicato aquelli che alordinano un’perché “non ho molta fame“, oppure “no, fa troppo caldo, non ho voglia di cibi calorici, grassi, saporiti“. O ancora, “no, no, sono a dieta, dieta detox rigorosa, non posso sgarrare, solo insalata“. Poi, non si sa perché, madai ...