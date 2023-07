Gf Vip 7 | Matteo Diamante è un fiume in piena contro Nikita Pelizon | “Ecco perché ho disdetto la serata con lei!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 luglio 2023) Una dir poco scoppiettante quello che è apparso ieri sera sui social nel corso di una diretta Instagram poi cancellata. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è scagliato, “rea” di aver raccontato un retroscena in merito a un evento a cui avrebbe dovuto presenziare nei prossimi giorni. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ieri pomeriggio ha avvisato tutto il suo fandom che non sarebbe stata più stata ospite di due serate già in programma, in quanto la sua presenza non sarebbe gradita a: Angels, essendo che ladel 5 a Principina a Mare era stata trovata da “” ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità ...