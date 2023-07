George RR Martin è stato sospeso dalla produzione di House of the Dragon

(Di martedì 25 luglio 2023) In un recente posto sulla sua pagina di blog ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori e di come ha influenzato le sue attività

... quando gli USA detonano la Baker Day USA: Deane Jerry Lewis si esibiscono per la prima ... salpa la portaerei USSWashington, il Nord Corea minaccia una "Dissuasione nucleare". WikiLeaks ...R. R., celebre e stimato autore de Il trono di spade , ha reso noto che la HBO avrebbe sospeso il contratto da oltre un mese, a causa dello sciopero indetto dalla Writer's Guild of ...Attendere i tempi diR. R.per leggere il finale de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sta portando i fan di Game of Thrones sull'orlo di un esaurimento nervoso: possibile che non ci sia un modo per ...

The Winds of Winter: un fan usa l'intelligenza artificiale per ultimare il libro di George R.R. Martin Movieplayer

Gli scioperi continuano e le writers room, insieme a tantissimi set, restano chiusi. La situazione ad Hollywood è ancora bloccata, eccezion fatta per alcune produzioni che non violano le condizioni di ...George RR Martin ha fatto riferimento allo stato del suo accordo generale con HBO quasi tre mesi dopo l'inizio dello sciopero WGA.