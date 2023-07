(Di martedì 25 luglio 2023)parla diper poi riprendere l’su Caprile. Il portiere è passato dal Napoli in prestito all’Empoli. Ai nerazzurri poteva servire? Riccardo, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sue su Caprile: «è un attaccante che può essere ancora, lo scorso anno ha pagato qualche mese di inattività che ha complicato anche la vita all’. Quando è rientrato ha dato anche una mano, anche se ci si ricorda dei gol sbagliati in finale di UCL. A certe condizioni, può ancoraessare al calcio italiano. L’che ha bisogno di portierinon prendeva Caprile. Poteva servire!».-News - Ultime notizie ...

...i compagni che ora giustamente mettono le mani avanti su di un possibile ritorno ad Appiano.a costi contenuti probabilmente intorno ai 40 milioni cifra decisa per il riacquisto di). ...E, sempre secondo i rumors, la proposta sarebbe stata declinata in modo, ma netto: all'Internon lo vuole più nessuno, nemmeno gli ex compagni di squadra. "Quando l'odio..."., ...Sono rimasti ad Appianoinvece gli esuberi Radu, Salcedo e Agoume, in uscita e che verranno ... Di stretta attualità anche il postdopo la rottura con il belga, con il sodalizio ...

Gentile: «Lukaku decisivo. Inter, perché non andavi su Caprile!» Inter-News.it

Nuovo capitolo della telenovela Lukaku, il belga decide di rompere il silenzio e si affida ai social Romelu Lukaku continua a far parlare di sé. Il nome del belga resta al centro delle voci di mercato ...La goleada contro una squadra di Serie C non è ovviamente probante, ma Inzaghi può cominciare a estrapolare alcuni indizi in vista della tournée in Giappone ...