Gazzetta – Osimhen chiede la clausola | Potrebbe restare | ma senza rinnovo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 luglio 2023) Le difficoltà nelle trattative per ildel contratto di Victorro portare a una sua permanenza al Napoli. Le complicazioni riguardano principalmente l’entità dell’ingaggio e unadi uscita. Calciomercato Napoli. Victor, attaccante del Napoli, si trova in una situazione di incertezza per quanto riguarda il suo futuro nel club partenopeo. Nonostante numerosi colloqui tra il presidente del club e l’agente del giocatore, non è stato raggiunto un accordo per ildel suo contratto. Le Difficoltà deldiCome riporta l’edizione odierna delladello Sport, la situazione che più preoccupa il club è proprio quella di ...