Gallipoli | migranti | sbarco di 35 persone nella notte Bloccati due presunti scafisti Imbarcazione intercettata dalla Guardia costiera

(Di martedì 25 luglio 2023) Comunicazione (ore 3,30) della Croce Rossa-comitato di Lecce: CRILecce ++a #+++ mentre scriviamo sono terminate le operazioni die accoglienza per 35approdati sulle coste salentine in unospontaneo a bordo di un motoveliero. Hanno condotto le operazioni: la Capitaneria di Porto insieme alladi Finanza. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Stato. Iprovenienti dall’Iran e dall’Iraq sono stati visitati dal medico USMAF e soccorsi altresì dagli operatori in emergenza del nostro comitato che hanno provveduto a rifocillare leche erano in viaggio da diversi giorni. Risultati tutti in buone condizioni di salute sono stati di seguito trasferiti presso un centro di prima accoglienza. Al ...