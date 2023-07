Futuridea e Comune di Gioia Sannitica insieme per il progetto “Non solo Parco”

e ildi Gioia Sannitica insieme per il progetto 'Non solo Parco' " rigenerazione culturale e sociale mediante manifestazioni e servizi sul territorio anche con rifunzionalizzazione di ...Di questo si parlerà venerdì 14 luglio alle ore 10.00 a Paduli, presso il Municipio, nel corso di un incontro dove parteciperà ilcon il sindaco Domenico Vessichelli econ Francesco ...e ildi Gioia Sannitica insieme per il progetto 'Non solo Parco' " rigenerazione culturale e sociale mediante manifestazioni e servizi sul territorio anche con rifunzionalizzazione di ...

Futuridea e il Comune di Gioia Sannitica insieme per il progetto ... TV Sette Benevento

Futuridea e il Comune di Gioia Sannitica insieme per il progetto ‘Non solo Parco’ – rigenerazione culturale e sociale mediante manifestazioni e servizi sul territorio anche con rifunzionalizzazione di ...