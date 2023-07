Furto al caveau della BCC | preso uno degli autori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna bottiglietta d’acqua con tracce biologiche ritrovate sul luogo delhanno consentito di individuare il DNA e risalire quindi con certezza alla sua partecipazione al megaall’interno delBanca di Credito cooperativo Campania centro in via Settimio mobilio. Nella notte tra il 23 il 25 luglio del 2021 una banda, dopo aver praticato un foro nella parete in cemento, riuscì a penetrare nella banca. Modalità e mezzi meccanici utilizzati sono stati fondamentali per l’indagine affidata alla squadra mobile di Salerno diretta da Giovanni Di Palma, .una metodologia avanzata appartenente a determinati gruppi criminali, veri e propri specialisti di questo genere di furti verso i quali si sono indirizzate le attenzionipolizia. Di quel gruppo per la ...