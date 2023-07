Fuoco e tempeste sull'Italia. Ma che pensi e faccia il governo non si sa

Il nostro territorio è stato in una fornace per giorni, poi si è spezzato all'improvviso in due, tra ildella Sicilia e ledel nord. "Siamo di fronte a una realtà climatica ...Un esempio di come le foreste monocultura di conifere siano fragili, oltre che per il, anche ... per poi provocare una caduta a domino nel caso diparticolarmente forti. Ma oggi, anche ......catastrofico che ha sommerso il pianeta e le stelle circostanti in un inferno di fiamme e, ... Fires of Rubicon per non finire distrutti sotto l'implacabiledel nemico, chiunque esso sia. ...

Tempesta nella notte a Milano. Fontana:"Situazione tragica". In Veneto 8 mila al buio senza corrente - Lombardia: torna alla normalità il servizio elettrico - Lombardia: torna alla normalità il servizio elettrico RaiNews

"È la giornata più complicata degli ultimi dieci anni", ammette il ministro Musumeci. Ma alle parole non seguono i fatti.Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, a Milano danni e disagi. Chiesto stato d'emergenza per la Lombardia. LIVE ...