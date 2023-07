Frosinone | ufficiale l’arrivo di Romagnoli dal Lecce

Ne dà notizia il sito: 'Si comunica che il Castello Sforzesco resterà chiuso al pubblico ... un 62enne che a Sora, in provincia di, si è accasciato in terra in mezzo alla folla ...Simone Romagnoli lascia il Lecce e sposa la causa del, che lo ha appena annunciato sul proprio sito: "IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Unione Sportiva Lecce per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli. Il difensore classe 1990 ...Simone Romagnolial. A comunicarlo il club gialloblù tramite sito: 'IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Unione Sportiva Lecce per l'acquisizione delle ...

Frosinone, UFFICIALE: Di Francesco accoglie Romagnoli, arriva dal ... Footballnews24.it

Pierluca Luciani ha firmato questa mattina il contratto che lo lega al Messina. Giunge in riva allo Stretto con la formula del prestito dal Frosinone, società neo promossa nella massima ...Simone Romagnoli lascia il Lecce e sposa la causa del Frosinone, che lo ha appena annunciato sul proprio sito ufficiale ...