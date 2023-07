(Di martedì 25 luglio 2023) Ilha trovato l’accordo con Simone, difensore del Lecce in questi ultimi sei mesi di stagione Ilha trovato l’accordo con Simone, difensore del Lecce in questi ultimi sei mesi di stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrale avrebbe accettato la proposta di un biennale da parte dei ciociari.

Il malcontento emerso nei mesi passati in alcuni quartieri disi sta riproponendo. Sul ... L'ostacolo non previsto Dopo la clamorosa uscita dall'aulada 4 Consiglieri di maggioranza (tre ......edizione del progetto è stata una scuola di Ceccano una piccola città in Provincia di. In ... La scuola èdagli studenti, ogni progetto o nuovo approccio didattico che riesca a ...22:04 24 Luglioper RomagnoliIlha definito l'acquisto di Simone Romagnoli dal Lecce: per il difensore è pronto un contratto biennale. 21:36 24 Luglio Galatasaray, ...

Frosinone, fatta per Romagnoli: i dettagli Calcio News 24

Inizia oggi la seconda fase di preparazione del Frosinone, che dopo un giorno e mezzo di riposo torna ad allenarsi alla "Città dello sport" di Ferentino agli ordini di mister ...Affare in dirittura d’arrivo: Simone Romagnoli si appresta a diventare un nuovo giocatore del Frosinone. In serata è arrivata la fumata bianca col Lecce per la chiusura dell’operazione. Il classe ‘90 ...