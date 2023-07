Fridays for Future dipinge una ciclabile in corso Orbassano contro il DDL Salvini

(Di martedì 25 luglio 2023) Questa notte è comparsa una nuova corsianel tratto ditra viaTirreno e piazza Santa Rita. Alcuni attivisti diForTorino hanno tracciato laper contestare, come già successo in altre città, il DDLsulla mobilità chelimita pesantemente la transizione ecologica sulle nostre strade.“Questa azione simbolica arriva in risposta alle politiche aggressive verso le alternativeall’automobile; in particolare gli attivisti si oppongono alle modifiche del Codice della Strada, come la scelta di modificare le condizioni di sicurezza nel sorpasso delle automobili nei confronti delle biciclette, le limitazioni imposte alle corsie ciclabili, che diventano difficili da realizzare, esponendo i ciclisti al traffico. Gli attivisti ...

Dal 2019 in poi sono statiFuture e gli altri movimenti a farsi carico del messaggio della scienza, a consegnarlo come pos tini efficienti dopo che l'urgenza era rimasta inevasa per trent'...Da diversi mesi abbiamo costruito un comitato organizzativo composto da Ecologia Politica, Institute of Radical Imagination, XR,Future, Ultima Generazione, Comitato Acqua, Our Voice, ...Greta Thunberg, che oggi ha 20 anni, a 15 era diventata famosa per avere costruito il movimentoFuture , che è diventato rapidamente un fenomeno globale, per chiedere un'azione più forte ...

Il campeggio estivo di Fridays for Future Il Torinese

MONTGOMERY, Ala. (WSFA) - Montgomery Public Schools’ transportation hotline is now active. Parents can find out their children’s bus stops and pickup times by calling 334-223-6900. The hours of ...MONTGOMERY, Ala. (WSFA) - Montgomery Public Schools’ transportation hotline is now in operation. Parents can find out their children’s bus stops and pickup times by calling 334-223-6900.