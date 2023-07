Frattamaggiore | lutto aziendale nel giorno dei funerali di Raffaele Vergara

(Di martedì 25 luglio 2023) Tutte le attività delle aziende ospitate nel complesso Mec Dab disaranno sospese nella giornata di domani in segno die vicinanza alla famiglia di, operaio di soli 20 anni che ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro presso la Delyfood, azienda che si occupa della produzione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Antonio Pannone e Michele Emiliano, due dei tre comuni (l'ultimo è, dove è avvenuta la tragedia) che hanno proclamato ilcittadino il giorno dei funerali che si terranno alle 16,...VIDEOIazzetta inoltre afferma: 'Sono certo che saranno presenti anche i Sindaci di Crispano, Afragola e, i tre comuni in cui ho auspicato che ci sia ilcittadino quando si ...cittadino . Gli incidenti sul lavoro . L'incidente. Raffaele Vergara, la vittima del fatale ... ubicato in via Sossio Russo a. In risposta all'allarme lanciato dall'azienda, i ...

Raffaele Vergara, vent'anni, promessa del calcio: ucciso da un macchinario in fabbrica a Frattamaggiore Corriere

FRATTAMAGGIORE - Circa un centinaio di persone hanno sfidato le alte temperature ieri pomeriggio ad Afragola, in provincia di Napoli, per ricordare Raffaele ...Oltre un centinaio di persone hanno sfidato il caldo torrido, questo pomeriggio ad Afragola, in provincia di Napoli, per ricordare Raffaele Vergara, il ...