Fotogallery - Aeroporto di Catania | arrivano le tensostrutture dell' Aeronautica

(Di martedì 25 luglio 2023) PER SOSTIUIRE I CHECK IN 25 luglio 2023 16:50 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ...

vedi anche Meteo, martedì 48 gradi a Siracusa e forti temporali al NordContinua gallery %s Foto rimanenti Sicilia Incendi a Palermo, riapre l'e case evacuate a Mondello. FOTO ...PER SOSTIUIRE I CHECK IN 25 luglio 2023 16:50di Catania, arrivano le tensostrutture dell'Aeronautica - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...approfondimento Incendi Palermo, riaperto. Evacuato padiglione dell'ospedale©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Incendi Grecia, Rodi e Corfù devastate: case e ...

Incendio a Punta Raisi: chiuso l'aeroporto di Palermo Virgilio

Personale tecnico-logistico dell'aeronautica militare ha iniziato le procedure di montaggio delle tensostrutture che consentiranno di ampliare le capacitĂ del Terminal C dell'aeroporto di Catania. Le ...Le fiamme, divampate per motivi ancora da accertare, sarebbero partite dal piano inferiore. I vigili del fuoco immediatamente intervenuti hanno prima circoscritto e poi spento il rogo. Non risultano f ...