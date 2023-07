FOTO – Inter | in vista del test Al-Nassr ci si affida alle… stelle!

(Di martedì 25 luglio 2023) L’di Inzaghi continua a lavorare in Giappone dove giovedì affronterà l’Al-di Brozovic. I nerazzurri si allenano sotto un cielo stellato SOTTO IL CIELO STELLATO – L’prosegue il suo lavoro indell’inizio di campionato, fissato per sabato 19 agosto contro il Monza a San Siro. Intanto i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno in terra asiatica l’Al-di Marcelo Brozovic che nel frattempo ha sfidato il PSG di Milan Skriniar. Lautaro Martinez e compagni anche oggi si sono allenati, ma con una particolarità: “Allenamento sotto le stelle”, scrive l’su Twitter. Allenamento sotto le stelle #ForzaJapanTour2023 pic.twitter.com/qMzbr9gY8Q —(@) July 25, 2023 I ...

Nessuna novità al momento nemmeno sul fronte Trubin , portiere dello Shakhtar Donetsk che tanto piace all'. FOTOGALLERY %srimanenti Serie A Tutti i portieri dell': Sommer è il ...FOTOGALLERY %srimanenti LE TAPPE Andata, ritorno e rottura: Lukaku - story all'Dall'arrivo nel 2019 su richiesta di Conte ai tantissimi gol nel primo biennio nerazzurro, dove non mancano ...Roma 04/06/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Spezia /Image Sport nella: Chris ... Smalling ha rinnovato con la Roma e la cercava l'. Non avesse firmato, sarebbe rimasto in ...

FOTO – Inter, conferme sulla terza maglia 2023-24: come nel 2001! Inter-News.it

Il calciomercato in Serie A continua a regalare spettacolo: come cambiano gli 11 delle 20 squadre del massimo torneo italiano ...Il calciomercato dell'Inter è destinato a riservare ancora una volta delle sorprese: nuovo big in uscita dalla Pinetina.