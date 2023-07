Fossombrone sotto choc | quarantenne uccide la cognata in una zona di campagna

(Di martedì 25 luglio 2023) Efferato delitto nel Pesarese. A.M., 47 anni, ha sparato e ucciso la compagnadel fratello a, in unadi, in via Pirandello. Dopo avere ucciso lal’uomo si è recato nella locale caserma dei Carabinieri, con la pistola e ha confessato. L’omicidio si è consumato in una casa a due piani nelladi. Ilè sceso al piano di, dove abita la, impugnando una pistola semiautomatica, e ha fatto fuoco.

Da quanto si è appreso, l'omicidio si è consumato in una casa a due piani nella campagna di: l'uomo è sceso al piano di, dove abitava la cognata, 40 anni, impugnando una pistola ...

È successo questa mattina a Fossombrone, in una zona di campagna. Secondo le prime informazioni, la vittima era la compagna del fratello dell'uomo, che dopo l'omicidio si è recato nella locale caserma ...