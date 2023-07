Foschi PD | Stadio della Roma? Se dovesse fallire progetto brutto segnale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) Enzo, segretario del partito democratico diè intervenuto nel programma “Questa non è un’esercitazione” in onda su RadioSound FM90 di seguito le sue dichiarazioni sulloa Pietralata: “ha bisogno di grandi opere e di attrarre capitali privati. Lonon è solo lo, è chiaro che see nonpiù andare in porto un’operazione di questo tipo, dove i soldi che vengono spesi sono soprattutto dei privati, sarebbe unche noi daremmo agli imprenditori che in questa città non si può investire. “Questo è un tema ...