Forza Italia propone un salario minimo e la detassazione di tredicesima | straordinari e notturni

Perde ancora terreno, ferma al 7,2%, in calo anche la Lega di Salvini che si attesta al 9,6%. Calenda conquista lo 0,2 per cento in più e con il 3,6 per cento continua a staccare..."In tre anni abbiamo organizzato 5 progetti con Sanary e Bad Säckingen (due in, due in ... Ladella triennale collaborazione con francesi e tedeschi sta nell'avere costruito un modello ...I Gruppi Renaissance Valdotaine, Lega Vallée d'Aoste e Autonomia e Libertà, Gruppo misto di minoranza eValle d'Aosta, ritengono quindi che non ci siano al momento le minime condizioni ...

Sondaggi politici, finisce l'effetto Berlusconi: si ferma l'ascesa di Forza Italia. Si allarga il divario Calenda-Renzi la Repubblica

Non si è fatta irretire o frenare dalle polemiche la maggioranza di centrodesta a Magenta, che ieri ha detot sì alla mozione che chiedeva di intitolare una via o piazza a Silvio Berlusconi.Il Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia della Camera dei deputati, Paolo Barelli, ha ricevuto una delegazione della Confedilizia, guidata dal Presidente Giorgio Spaziani Testa. Nel cors ...