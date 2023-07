Fontana | L' immigrazione è un fenomeno di portata epocale

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2023 “Non dobbiamo considerare il Mediterraneo solo dal punto di vista delle migrazioni. Quello è un tassello di una partita geopolitica molto più importante, per flusso di commerci, di materie. E mi piacerebbe l'Italia tornasse ad esserne protagonista. Perché è il nostro estero vicino. Mi piacerebbe si parlasse della questione del Mediterraneo come via commerciale. Capisco il punto di vista migratorio solletica l'opinione pubblica. L'è un, che bisogna cercare di controllare”, le parole del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare presso la Sala del Mappamondo a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev