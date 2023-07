Follie temporalesche al Nord e caldo estremo al Sud | cosa sta accadendo e perché

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 25 luglio 2023) TEMPORALI AL, PERCHE’ TANTA VIOLENZA – “IlItalia si è trovato in una particolare quanto pericolosa configurazione barica, che si è reiterata negli ultimi giorni”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.conm Edoardo Ferrara. “Nello specifico, regioni come Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, in una seconda fase anche Emilia Romagna e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Meteo, allerta 18 città con bollino rosso: settimana di granin tutt’Italia Prima ondata di calore dell’anno, 40 gradi in Sardegna Meteo previsioni aggiornate Domenica 16 luglio 2017, calo termico, vento forte, mari mossi, temperature in calo Allerta meteo, forti venti e mareggiate in arrivo sulle regioni ...