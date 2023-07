Fmi | rivista al rialzo la crescita del pil italiano | +1 | 1% nel 2023 | meglio di Germania e Francia Meloni | “Confermata l’efficacia del governo”

(Di martedì 25 luglio 2023) Grazie al rafforzamento dei settori dei servizi e del turismo, ladel prodotto interno lordo dell’Italia nelè stataaldi 0,4 punti percentuali, passando così dal +0,7% stimato lo scorso aprile alla previsione corrente di +1,1%: una performance che sesarebbe migliore di quella die superiore alla media dell’area euro. Lo rileva il Fondo monetario internazionale nell’aggiornamento del World economic outlook, il rapporto (presentato due volte l’anno) che analizza gli scenari di sviluppo a breve e medio termine. Per il 2024, l’Fmi ha rivisto alle previsioni didell’economia italiana di 0,8 punti, dal +0,1% stimato ad aprile al +0,9%. La...

Le previsioni del Fondo monetario internazionale : sull'andamento del Pil: per la Germania -0,3% nel 2023 e +1,3% nel 2024 (da -0,1% e +1,1%), per la Francia +0,8% e +1,3% (da +0,7% e +1,3%) ...Il sorpasso. Si potrebbe riassumere così, con questa citazione cinematografica, il momento positivo che sta vivendo l’economia dell’Italia, con il Bel Paese che ha scalato le gerarchie in Europa e sem ...