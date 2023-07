Fmi | rialza leggermente stime crescita globale | +3% in 2023 e 2024**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - In un contesto di "resilienza a breve termine ma di sfide che permangono" il Fondo Monetario Internazionale, nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso, hato ledellanel, ora vista a +3% ma in rallentamento dal +3,5% del 2022. Confermato invece il +3,0% dianche nel 2024. Si tratta di un rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto al dato previsto nel Weo, ma comunque un risultato "debole rispetto agli standard storici" e sul quale - si spiega - "continua a pesare la politica di rialzo dei tassi delle banche centrali per combattere l'inflazione". Su questo fronte peraltro il fondo prevede che l'inflazionescenderà dall'8,7% nel 2022 al 6,8% ...