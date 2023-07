Nel 2023 la crescita italiana è prevista all'1,1% contro lo 0,9% di Eurolandia. Il Fondo raccomanda alle banche centrali di agire contro l'inflazioneAllarmesulla Cina L'Asia non è da meno. Le borse dell'Asia Pacifico, si avviano a chiudere in ... Cucinelli superstar, in tensione Unipol Leonardo Citiil target price a 16,8 euro, da 15,4 ...Il Fondo Monetariole stime sull'Asia Ancora chiuse le borse cinesi , l'indice Nikkei di Tokyo ... Il Fondo Monetario Internazionale () ha alzato le previsioni economiche per l'Asia, grazie alla ...

Fmi alza le stime dell'Italia, meglio di Germania e Francia Agenzia ANSA

Nel 2024 l'Fmi vede una crescita dello 0,9% contro lo 0,8% ipotizzato tre mesi fa. Il governo nel Def ha alzato l'obiettivo di crescita per quest'anno da 0,6% a 1%, ma all'inizio di luglio la premier ...Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia, la cui performance quest'anno sarà migliore di quella di Germania, Francia e della media dell'area euro. (ANSA) ...