Fisco | Osnato | ' Meloni ci ricorda spirito riforma | meno tasse e più fiducia per contribuenti'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio evidenzia i due capisaldi della nostra: ridurre la pressione fiscale, soprattutto sui redditi medio-bassi, e instaurare un nuovo rapporto tra, costruito non più sul sospetto reciproco ma sue collaborazione”. Così Marco, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Finanze, commentando la recente intervista di Giorgiaa Rtl 102.5. "Come ha detto anche il viceministro Leo, in sede referente a Montecitorio è stato fatto un ottimo lavoro", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia. Sull'iter del provvedimento non ci sono dubbi: "L'auspicio di tutti noi è che la delega al governo possa diventare legge prima della pausa estiva: l'impegno dei miei colleghi senatori è ...

Roma, 20 lug. " "Il giudizio ampiamente positivo sulla riforma in sé, oltre che sul suo iter a Montecitorio, indubbiamente ci lusingano". Lo dichiara Marco, presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, dopo che l'Istituto nazionale tributaristi ha inviato un documento di riflessione all'omologa commissione del ..."Il sistema delnon è sostenibile - ragiona Matteo De Lise, presidente dei giovani ...sia una boutade dal sapore elettorale (come il presidente della commissione Finanze della Camera Marco,...... viste anche le evidenti diverse opinioni che, come dimostrano le parole del presidente della commissione Finanze della Camera, convivono nella maggioranza'. com - nep 18 - 07 - 23 16:39:20 (...

Fisco: Osnato, 'Meloni ci ricorda spirito riforma, meno tasse e più ... Il Dubbio

Buste paga più pesanti, a partire da agosto, per 1,2 milioni di dipendenti pubblici. Via libera dal ministero dell’Economia al taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila ..."Portiamo avanti il programma promesso agli italiani: non ci fermeremo davanti alle critiche insensate, spesso orientate solo a far polemica in modo sterile e senza alcuna base costruttiva per il rila ...