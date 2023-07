Fisco | Fenu M5s | ' delega non taglia nemmeno mezzo euro di tasse'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Una volta per tutte agli italiani deve essere chiaro che lafiscale del governo Meloni nonledi. Non leal corpaccione dei contribuenti Irpef rappresentato da pensionati e dipendenti, non lealle imprese e probabilmente non ledavveroagli autonomi e alle partite Ive. La riforma governativa, infatti, da una parte è a invarianza di gettito; dall'altra non è in grado di reperire uno straccio di risorse per poter abbassare leagli italiani proprio nel rispetto della suddetta invarianza". Lo comunica in una nota Emiliano, capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera. "Da ...

Lo comunica in una nota Emiliano, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera.A questo punto - ha sostenuto- ildovrà obbligatoriamente rispondere e motivare la proposta e, in caso contrario, la transazione deve ritenersi accettata. Non è più pensabile che mentre ...A questo punto - ha sostenuto- ildovrà obbligatoriamente rispondere e motivare la proposta e, in caso contrario, la transazione deve ritenersi accettata. Non è più pensabile che mentre ...

Ultimo'ora: Fisco: Fenu (M5s), 'delega non taglia nemmeno mezzo ... La Svolta

"Prima si riempiono la bocca di pace fiscale e di non meglio precisati interventi a favore dei contribuenti in difficoltà nella delega fiscale. (ANSA) ...Condividi questo articolo:Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Nulla di cui stupirsi, da parte di un ex presidente del Consiglio che, come Matteo Renzi, ormai ha più parlamentari che voti nel Paese e non ha p ...