Fisco | Boccia Pd | ‘maggioranza smentisce Meloni e strizza occhio ai furbi’

... ancora basato sulla flat tax, corporativa, dannosa per le casse dello Stato e penalizzante, per la maggior parte di cittadini e imprese', ha detto il presidente dei senatori dem Francesco...... cosi' come formulato, presenta maglie troppo larghe a svantaggio del. Sul fronte della ... Si tratta di proposte che riportano equita' nel sistema - conclude- e che contrastano forme di ...Faremo di tutto per modificarla nel passaggio al Senato provando a rendere ilpiu' giusto. ... Cosi' il presidente dei senatori, Dem Francesco, commentando il pacchetto di emendamenti ...

Fisco: Boccia, riforma governo va cambiata, i 4 punti del Pd Agenzia ANSA

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Ogni giorni riceviamo conferma alle nostre preoccupazioni sulla delega fiscale. Stamattina la Meloni afferma che il governo sarà rigido con gli evasori. Allora perché i suo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...