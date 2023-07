Fisco | al via i controlli sul conto corrente | chi rischia di più

(Di martedì 25 luglio 2023) Maggiore stretta da parte delsui conti correnti dei contribuenti. Vediamo insieme cosa cambierà e chidi più. Inizia un’altra epoca per la lotta all’evasione: ilsi dota di un nuovo strumento e il Governo sembra propenso a concedere maggiore autonomia. Vediamo insieme cosa accadrà a breve. Nuova stretta del-(Ansa foto)- Ilovetrading.itLa riforma fiscale a cui il Governo di Giorgia Meloni sta lavorando ha due obiettivi precipui: abbassare le tasse e fare in modo che tutti paghino le tasse. Il primo obiettivo si concretizzerà grazie all’abbassamento delle percentuali Irpef. Il secondo traguardo, invece, si raggiungerà migliorando e innovando gli strumenti atti a contrastare l’evasione fiscale. La lotta all’evasione è una questione non solo di giustizia sociale: è anche un’urgenza non ...

... o Renzi Va bene, ma non pensi di riallacciarsi ai ceti popolari per questa. Se no ci teniamo ... che sta cascando la sanità pubblica, che ci vuole unprogressivo, pronunciare le parole "......di essere disponibile "ad aprire ad un confronto con l'opposizione" pur sottolineando che lada ... Ilnon potrà fare appello Scontro con la Ragioneria sulla flat tax del governo: "Crea perdita ...Nei giorni scorsi ha avuto un confronto con il ministro Fitto all'indomani dellibera ... Si riuscirà a ottenere unpiù equilibrato verso il contribuente In generale, il ddl delega sulla ...

Anche il Fisco va in vacanza: sospensione feriale dei termini al via ... Adnkronos

I pensionati possono sapere in anticipo quanto prendono di pensione il 1 agosto. Come consultare il cedolino Inps.Parte dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini fiscali, relativa a versamenti, adempimenti ma non solo. Fino al 4 settembre restano in ...