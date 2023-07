Firmato un protocollo d’intesa tra UsAcli Benevento e Pro Loco ‘Samnium’

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPochi giorni fa nella sede dell’diè stato sottoscritto iltra l’die la Pro. Da mesi erano in atto diversi contatti e confronti tra i due enti ed ecco che negli ultimi giorni si sono intensificati gli incontri che hanno portato alla sottoscrizione di un documento che rafforza la collaborazione e la mission di entrambi gli enti. Naturalmente tanta la soddisfazione di entrambi i presidenti, Alessandro Pepe e Giuseppe Petito, che hanno siglato ilal termine di un lungo confronto abilmente portato avanti dai rispettivi staff. “E’ un momento storico – afferma Alessandro Pepe, presidente...

Quando abbiamoilper il Covid il giorno dopo diventò Dpcm: noi non abbiamo capito se la ministra abbia queste intenzioni. E, poi, quali norme inseriamo nelPerché ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Attualità Economia In Primo Piano Savonaildi intesa tra Autorità di Sistema Portuale e Comune di Savona nell'ambito ...Con questo obiettivo la Polizia di Stato, l'Università Luiss Guido Carli, Assosharing e ACI " Automobile Club d'Italia hanno, oggi, presso il Campus Luiss di Viale Pola, und'...

GIUSTIZIA, FIRMATO PROTOCOLLO OPERATIVO SU GESTIONE ... Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

(FERPRESS) – Genova, 25 LUG – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è tra i soggetti firmatari del protocollo di intesa che indica le linee guida e le misure per la prevenzione e p ...Pochi giorni fa nella sede dell’UsAcli di Benevento è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’UsAcli di Benevento e la Proloco ‘Samnium’. Da mesi erano in atto diversi contatti e confronti tra ...