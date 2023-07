Fiorentina | troppo vento | annullata partenza per Belgrado | a rischio amichevole Stella Rossa

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023)e la, almeno per oggi, non parte in direzione. I viola, infatti, domani avrebbero dovuto disputare un’contro lanella città serba, partendo in aereo oggi pomeriggio, ma a causa del maltempo non c’è modo di trasferirsi prima di domani. A questo punto, da capire se domani mattina si riuscirà a partire o se verrà annullato il trasferimento e di conseguenza la stessacon lo storico club slavo. SportFace.