Finisce il sogno del Settebello Serbia in semifinale

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI -eliminato nei quarti di finale ai mondiali di Fukuoka: gli azzurri sono stati battuti per 15-14 dallaai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'11 pari (3-3, 2-2, 4-4, 2-2). Fatali gli errori dai 4 metri di Di Somma e Damonte. Per la pallanuoto azzurra è una cocente delusione dopo la gioia per l'impresa del Setterosa contro gli Stati Uniti, sempre ai quarti. La nazionale del ct Sandro Campagna vede anche sfumare la possibilità di ottenere subito il pass per i Giochi di Parigi approdando in finale ma ci potrà riprovare a gennaio con gli Europei a Netanya. Inlaaffronterà la Grecia che ha superato per 10-9 il Montenegro. Gli azzurri sono stati a lungo in vantaggio ma senza mai allungare e a 48 secondi dal termine hanno incassato il pareggio del centroboa ...