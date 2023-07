Fidanzati morti a Varese per il maltempo | incidente sulla tangenziale | Chiara Celato e Christian Pallaro erano inseparabili

Un ragazzo e una ragazza di 19 anni sononella tarda serata di ieri a Varese, lungo la tangenziale Nordest, a bordo di un'auto che, per ... I due giovanierano anche compagni di scuola al ...... spesso non hanno i nonni perché i genitori li hanno avuti da grandi e i nonni sonoo sono ... E non c'entra se sono maschi, femmine,, amiche, amici, se c'è una complicità amorosa o ...Vent'anni diammazzati e ragazzini scomparsi. Come fa 'Io sono la loro voce. È come se ... Pur di seguire ogni mattina alle 7.30 la rassegna stampa di Radio Radicale, ho litigato coi'. ...

Fidanzati morti a Varese per il maltempo, incidente sulla tangenziale: Chiara Celato e Christian Pallaro erano ilmessaggero.it

Due fidanzati, Chiara Celato e Christian Pallaro, sono morti in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 24 luglio, in tangenziale a Varese. Lo schianto sarebbe stato causato dal ...I due giovani sono morti sul colpo. Drammatica la scena che si è presentata ... Chi sono le vittime Chiara Celato e Christian Pallaro sono le giovani vittime dell'incidente. Fidanzati e compagni di ...