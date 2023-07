Festival di Venezia 2023 | tutti i film del Concorso | Fincher | Lanthimos e Mann tra i più attesi

...Cicutto e il direttore artistico Alberto Barbera squadernano il programma della Mostra di... Soprattutto considerando che ilitaliano negli ultimi anni è diventato base di partenza per ...Qui sotto il programma ufficiale con tutti i film che saranno presentati in concorso, fuori concorso e nella sezione Orizzonti deldi2023 . (IN AGGIORNAMENTO)di...Nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina, Alberto Barbera ha annunciato il programma ufficiale deldi2023 , che quest'anno taglia il traguardo dell'80esima edizione. Tra i nomi più importanti in concorso in questa 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, ...

Mostra del Cinema di Venezia 2023, sei i film italiani in concorso Sky Tg24

(ANSA) - ROME, JUL 25 - Six Italian films are in the running for the Golden Lion at this year's 80th annual Venice Film Festival from August 30 to September 9, artistic director Alberto Barbera and ...«Le conseguenze dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood sulla Mostra di Venezia sono modeste ... eroe fascista interpretato da Pierfrancesco Favino. «Non sarà un festival autarchico», ...