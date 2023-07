Ferrari F250 - Echi 'Le Mans' e niente V12 per la nuova hypercar

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 luglio 2023) La voglia di stupire e di osare a Maranello non manca: lo hanno dimostrato, nel recente passato, modelli come la FF (una Rossa quattro posti e 4x4) e poi la Purosangue (unarialzata e a quattro porte). Al prossimo giro, l'azzardo potrebbe essere rinunciare al V12 sullastradale di casa: ovvero, sul modello che raccoglierà l'eredità della La, il cui progetto è codificato sotto la sigla, ma il nome definitivo sarà un altro. Ispirata alla LMH. Secondo le previsioni, il passaggio di consegne dovrebbe avvenire nel 2024: stesso anno in cui ladovrebbe presentare la sostituta della 812 Superfast, questa sì, ancora a dodici cilindri. Coerenti con queste tempistiche sono anche le foto spia delladel Cavallino circolate negli ...