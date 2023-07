Ferdinando De Giorgi | “Rammarico per la sconfitta con il Giappone”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) L’Italvolley ha chiuso con un quarto posto la sua avventura in Volley Nations League e non senza. Domenica nella finale per terzo e quarto posto gli azzurri si sono arresi davanti alal tie break per 2-3 (18-25, 23-25, 25-17, 25-17, 9-15). Il commissario tecnicoDeha commentato poi la prestazione dei suoi ai microfoni della federazione. Ecco cosa ha detto.De, CT della nazionale – Crediti foto: Fipav FacebookLe parole di Fefè Deai microfoni della Federazione: “C’èper la, nel primo set è stato difficile dal punto di vista mentale, c’era qualche scoria dellacon gli USA, c’era un po’ di nervosismo, situazioni che ci ...