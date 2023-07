Commenta per primo Rade Krunic è il grandedelper rinforzare la propria mediana. Il club turco vorrebbe riformare la coppia della nazionale bosniaca con Edin Dzeko, trasferitosi da un mese a Istanbul. CONTATTO - Arrivano ...... l'ex attaccante dell'Inter e oggi al, Edin Dzeko, ha ricordato anche il suo approdo in ...CAMPIONATO - 'Stavolta è successo tutto molto rapidamente, il club mi ha approcciato ...ItL'dell'Atalanta, come quello di tutte le squadre della Serie A, è di arrivare al meglio ... sempre per quanto concerne il reparto arretrato, è sfumato Becao passato al; il ...

Fenerbahce, obiettivo Under | Mercato Calciomercato.com

Rade Krunic è il grande obiettivo del Fenerbahçe per rinforzare la propria mediana. Il club turco vorrebbe riformare la coppia della nazionale bosniaca con Edin Dzeko, trasferitosi da un mese a ...Joao Pedro torna in Serie A, filtra una clamorosa ipotesi di mercato in vista della prossima stagione: svelato il club maggiormente interessato.