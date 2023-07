Federico Di Battista | il nuovo singolo è “Amore Thai”

(Di martedì 25 luglio 2023) Dal 28 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica “”, ildiDi, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 30 giugno. Il brano “” prodotto da Marco Canigiula, ci regala un viaggio affascinante attraverso le vivaci e inesauribili strade di Bangkok durante le ore notturne. L’artista dipinge un quadro evocativo dell’energia e del ritmo frenetico della città, avvolgendoci in una storia die scoperta. Il tema dell’permea il testo, aggiungendo un tocco di romanticismo alla narrativa. L’diventa il filo conduttore dell’esperienza notturna, e la città stessa sembra essere l’ispirazione per questa ...

... Alex Braga, Joshua Chaplin, Damjanski, fuse, Krista Kim, Mario Klingemann,Solmi, Sasha Stiles, Pinar Yoldas) e nomi storici come GiovanniPiranesi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla,...... Alex Braga , Joshua Chaplin, Damjanski, fuse*, Krista Kim, Mario Klingemann,Solmi, Sasha Stiles, Pinar Yoldas) e nomi storici come GiovanniPiranesi , Umberto Boccioni , Giacomo ...... Alex Braga, Joshua Chaplin, Damjanski, fuse*, Krista Kim, Mario Klingemann,Solmi, Sasha Stiles, Pinar Yoldas) e nomi storici come GiovanniPiranesi, Umberto Boccioni, Giacomo ...

Federico Di Battista - Amore Thai (Radio Date: 28-07-2023) EarOne

Dall’esperienza di Sirri alle qualità di Battista e Buonavoglia. Domani, lunedì 24, la squadra si ritroverà al ‘Ciarrocchi’ agli ordini di Maurizio Lauro per dare il via alla nuova stagione ...Nel quinto anniversario della dolorosa scomparsa del nostro amato Federico, la famiglia invita gli amici a partecipare in data odierna alla messa in suffragio che verrà celebrata presso la chiesa di ...