Federica Pellegrini incinta | la certezza di «Chi» senza conferma | nuove FOTO

Il settimanale Chi conferma l'indiscrezione che da giorni racconta della prima gravidanza della ...Da ormai alcuni giorni non si fa che parlare della presunta gravidanza dell' ex nuotatrice olimpica. Il primo a lanciare la bomba era stato Dagospia che, nella giornata di domenica scorsa, aveva fatto notare la presenza di un pancino sospetto in alcune fotografie postate ...Su Chi le foto e lo scoop dell'estate:è ...

Chi: «Federica Pellegrini incinta, le immagini rivelatrici» Corriere della Sera

Federica Pellegrini (34 anni) è incinta. Dopo numerosi giorni in cui le voci di una presunta gravidanza si facevano strada, è arrivata l'ufficialità. La campionessa ...Stando alle “immagini rivelatrici” di Chi, Federica Pellegrini è in dolce attesa. Se prima erano solo gossip, ora non ci sono più dubbi: la Divina aspetta il primo figlio da marito Matteo Giunta. “Il ...